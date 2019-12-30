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Kadınları 'You are beautiful' diyerek taciz eden şahıslara dava

İstanbul Şişli'de iki kadına "You are beautiful" dedikleri iddia edilen biri yabancı uyruklu 2 sanık hakkında cinsel taciz suçundan ikişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 30 Aralık 2019 12:59
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Kadınları 'You are beautiful' diyerek taciz eden şahıslara dava

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 23 yaşındaki Ayşegül B. ile 20 yaşındaki Seher K'ye İstanbul Şişli'deki bir AVM içindeki sinemaya girmek için asansör bekledikleri sırada Hüseyin K. ve Kenneth M. adlı kişilerin "You are beautiful" dedikleri ifade edildi.

İddianamede, her iki sanığın cinsel taciz suçundan üçer aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Seher K. ifadesinde, sanıkları tanımadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Arkadaşımla AVM'deki sinemaya gitmiştik. Asansör beklediğimiz sırada 2 erkek şahıs yanımıza geldi ve siyahi olan bizi kast ederek, 'You are beautiful' (güzelsin) gibisinden İngilizce laflar söyledi. Biz de şahıslara Türkçe bilip bilmediklerini sorduk. Diğer şahıs 'evet' dedi. Ben de 'arkadaşına söyle rahatsız oluyoruz' dedim. Bu defa şahıslar birbirlerine baktılar ve gülüşmeye başladılar. Ben de güvenliği çağıracağımı söyledim. Asansöre bindiler, aşağı ineceklerdi. Kaçmasınlar diye arkalarından asansöre bindik. Şahısların bize karşı fiziki müdahalesi olmadı. Bizi sözle taciz eden şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."

'Sadece selam vermek istedik'

Üniversite öğrencisi olan Hüseyin K. ise olay günü arkadaşı Kenneth ile AVM'nin yemek katından asansörle aşağı inmek istediklerini belirterek, ifadesinde şunları kaydetti:

"İki kişinin asansör beklediğini gördük. 'Hi' diyerek sadece selam vermek istedik fakat bizi yanlış anladılar, kesinlikle sarkıntılık tarzında laf etmedik. Sadece selam vermek istedik. İtalya'ya da 6 ay kaldım ve İngilizcemi geliştirmek için İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Ben ve arkadaşımın kesinlikle şahıslara karşı art niyetimiz yoktu. Zaten orada da özür diledik. Atılı suçu kabul etmiyorum."

Nijerya uyruklu olan ve 3-4 yıl önce Türkiye vatandaşlığına geçen Kenneth M. de ifadesinde Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yaptığını anlatarak, arkadaşıyla benzer beyanlarda bulundu.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Öte yandan, benzer bir davada da İngiliz bir yargıç, gece parktan geçen bir genç kızı korkutan adama korkutma cezası olarak 7 gün, kadınların gece parkta dolaşma özgürlüğüne saldırmanın cezası olarak da 7 yıl ceza vermişti.
Memurlar.Net
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