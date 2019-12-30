1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Varlık Barışı'nda süre uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı
 30 Aralık 2019 13:00
Yazdır
Varlık Barışı'nda süre uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Böylece 31 Aralık'ta sona erecek söz konusu süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

Karar kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2020'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2020'ye kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar, 30 Haziran 2020'ye kadar vergi dairelerine beyan edilecek.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020'ye kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pekcan, 2019 yılı kaçakçılıkla mücadele sonuçlarını açıkladı
30 Aralık 2019 12:39		 Emniyet, polis intiharlarına yönelik çalışma yapıyor
30 Aralık 2019 11:49
Kadına şiddette ihtisas mahkemeleri belirlendi
30 Aralık 2019 10:57		 Yargı sisteminde yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor
30 Aralık 2019 10:02
Cami girişinde ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldı
30 Aralık 2019 09:57		 Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
30 Aralık 2019 09:50
Bedava poşete ceza geliyor
30 Aralık 2019 08:33		 Muhtaç ailelere kömür dağıtımının usulü belli oldu
30 Aralık 2019 01:13
Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır belirlendi
29 Aralık 2019 21:44		 Ankara'da artık herkes taksi şoförü olamayacak
29 Aralık 2019 21:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı13:23 - İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz13:20 - MHP'den, Libya tezkeresi açıklaması13:17 - Fakülte arkadaşlarının 'Zafer amca'sı, hocalarının gözdesi13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Günlük ortalama 2 saat 46 dakika sosyal medya kullanıyoruz13:07 - Kritik Libya tezkeresi için ilk görüşme13:01 - İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu13:00 - Varlık Barışı'nda süre uzatıldı12:59 - Kadınları 'You are beautiful' diyerek taciz eden şahıslara dava
12:56 - E-devlet sayesinde, öldü sandığı babasını buldu12:50 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:43 - Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!12:42 - Cezalarını aşçılık yaparak çekiyorlar12:39 - Bakan Pekcan, 2019 yılı kaçakçılıkla mücadele sonuçlarını açıkladı12:21 - İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı12:21 - Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı12:20 - Bakan Bekir Pakdemirli'den yılbaşı uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
Bankalar faizi neden indirmiyor?
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
Bakan'dan Ak Parti'li Vekil'in 'Çiftçi geriye gidiyor' sözüne yanıt
Sinan Aygün CHP'den istifa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fotograflarda kendini begenmeme problemi 2
vasiyet 1
martin scorsese 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
barış manço 1
2020 diyanet bütçesi 2
şiir 2
işte türkiye'nin otomobili 2
ilgisiz erkek 5
Huzur 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aksaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer HAlisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam