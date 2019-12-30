İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu
|30 Aralık 2019 13:01
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- İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede 31 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren terörle mücadele polisleri, 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalarda, radikal terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 20'si Türk 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Gece saat 02.00'den itibaren Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 4'ü yabancı uyruklu 24 hücre üyesini gözaltına aldı.
Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandı.
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