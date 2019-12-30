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Fakülte arkadaşlarının 'Zafer amca'sı, hocalarının gözdesi

EÜ Arkeoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi 67 yaşındaki Zafer Dilşeker, derslerindeki başarısıyla torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarına örnek oldu. Emekli binbaşı Zafer Dilşeker: Yüksek not alabilmek için kendimi zorluyorum. Her gün yeni şeyler öğrenerek yaşlanıyorum. Sınıf arkadaşlarım beni gözlemliyor, birçok konuda örnek oluyorum ve onların algılarının değişmesini sağlıyorum
 30 Aralık 2019 13:17
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Fakülte arkadaşlarının 'Zafer amca'sı, hocalarının gözdesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi emekli binbaşı 67 yaşındaki Zafer Dilşeker, derslerindeki başarısıyla akademisyenlerin de takdirini kazandı.

Sınıf arkadaşlarının "Zafer amca" diye hitap ettiği Dilşeker, mezuniyetin ardından yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya gelen iki çocuk babası Dilşeker, askeri lisenin ardından Kara Harp Okulunu bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay olarak görev yapan Dilşeker, 1992 yılında binbaşı rütbesiyle kendi isteğiyle emekli oldu.

Emeklilik sonrası İzmir'e yerleşen Zafer Dilşeker, eşinin 5 yıl önce Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmasından da etkilenerek 2017'de üniversite sınavına girdi. Yıllar sonra öğrenciliğe dönüp sınava hazırlanan Dilşeker, hayalindeki okul olan EÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazandı.

Torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla arkeoloji eğitimi alan Dilşeker, çalışkanlığı ve başarısıyla dikkati çekiyor.

Derslerinden arta kalan zamanını üniversitenin kütüphanesi ve bölümlerindeki tarihi eserlerin incelendiği derslikte geçiren Dilşeker, okumanın yaşının olmayacağını gösteriyor.

Zafer Dilşeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerleyen yaşına rağmen hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Okuluna aynı heyecanla gelip gittiğini belirten Dilşeker, "Yıllar sonra üniversite okumak çok farklı bir duygu. Sınıf arkadaşlarım 2000 doğumlu ve oğlum erken evlenseydi bu yaşta torunum olacaktı. Bana 'Zafer amca' diye hitap ediyorlar. Derslerimi aksatmam ve öğretmenlerimi çok iyi dinlerim. Not ortalamam 4 üzerinden 3,60 civarında." diye konuştu.

Dilşeker, ailesinden destek gördüğünü, emekli olan birçok subay arkadaşının kendisini örnek gösterdiğini söyledi.

Okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Dilşeker, "Final ve vize dönemlerinde heyecandan günde 2 saat uyuyabiliyorum. Yüksek not alabilmek için kendimi zorluyorum. Her gün yeni şeyler öğrenerek yaşlanıyorum. Sınıf arkadaşlarım beni gözlemliyor, birçok konuda örnek oluyorum ve onların algılarının değişmesini sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Yazın bazı kazı çalışmalarına misafir öğrenci olarak katıldığını anlatan Dilşeker, orada arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmenin kendisine ayrı mutluluk verdiğini dile getirdi.

Dilşeker, seneye diplomasını alacağını belirterek "Ardından yüksek lisans yapmak istiyorum. Arkeoloji konusunda bir roman yazmayı düşünüyorum. Ülkemiz tarihi ve kültür açısından çok zengin bir yer, bunu diğer insanlara anlatmak için çalışmalar yapacağım." dedi.

- "Bu yaşta ne işi var burada' dedim"

EÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur da Dilşeker'in, torunu yaşındaki öğrencilerle çok iyi iletişim kurduğunu söyledi.

Zafer Dilşeker'in diğer öğrencilere örnek olduğunu vurgulayan Sağlamtimur, "Onu sınıfta ilk gördüğümde 'bu yaşta ne işi var' dedim ama yanılmışım. Dersler başlayınca onun ne kadar iyi bir öğrenci olduğunu gördüm. Derslere en erken o gelir, en geç o çıkar. Kütüphaneyi sık sık kullanır. Hocası olarak ondan çok memnunum." diye konuştu.

- "Böyle giderse okulu 3,5 yılda tamamlayacak"

Öğrencilerden 21 yaşındaki İrem Çakan ise Dilşeker'i derste gördüğünde onu öğretim üyesi zannettiğini anlattı.

Dilşeker ile çok iyi iletişim kurduklarını vurgulayan Çakan, "Beni en çok derslerinde başarılı olması şaşırtıyor. Böyle giderse okulu, 3,5 yılda tamamlayacak. Bize gençler, arkadaşlar demesi hepimizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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