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Günlük ortalama 2 saat 46 dakika sosyal medya kullanıyoruz

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulunca yayınlanan raporda, Türkiye'de bireylerin günde ortalama 2 saat 46 dakikayı sosyal medyada, 3 saat 9 dakikayı televizyon karşısında, 1 saat 15 dakikayı da müzik dinleyerek geçirdiği belirtildi
 30 Aralık 2019 13:11
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Günlük ortalama 2 saat 46 dakika sosyal medya kullanıyoruz

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulunca, teknoloji kullanımına ilişkin verilerden oluşan "2019'u Bitirirken Sosyolojik Açıdan İnternet ve Sosyal Medya İstatistikleri Raporu" yayınlandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından kurulan merkezin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), We Are Social, Hootsuite ve Statista verilerinden derlediği bilgilerle hazırlanan raporda, Türkiye ve dünya ölçeğinde çok sayıda sayısal veri sosyolojik bakımdan karşılaştırmalı incelendi.

Rapora göre, dünyada 3 milyar 480 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı, 4 milyar 380 milyon kişi de interneti kullanıyor. Türkiye'de ise 52 milyon aktif sosyal medya, 59 milyon 300 bin de internet kullanıcısı bulunuyor.

Dünyada 16-74 yaş grubunda internet kullanımı 2016 yılında yüzde 61,2 iken, 2017'de yüzde 66,8'e, 2018'de yüzde 72,9'a, bu sene de yüzde 75,3'e yükseldi.

Türkiye'de internet kullanıcılarının en yoğun olduğu 25-34 yaş grubunda oran yüzde 91,7 iken, en düşük olarak 65 yaş ve üzerinde yüzde 19,8 olarak kaydedildi.

Cinsiyete göre yapılan analizde ise Türkiye'de en yüksek internet kullanımının yüzde 95,2 ile 25-34 yaş grubu erkeklerde olduğu belirlendi. Bu oranın, aynı yaş grubu kadınlarda yüzde 88,2 olduğu görüldü. Ayrıca, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının yüzde 78'inin 18-44 yaşlarında olduğu ortaya çıktı.

- Sosyal ağların kullanıcı sayılarındaki değişiklikler

Sosyal ağ kullanımındaki artış ve düşüş oranları da raporda yer aldı. Buna göre, Türkiye'de 6 milyon 300 bin kişinin kullandığı Snapchat'te, geçen seneye göre bu yıl yüzde 26 düşüş tespit edildi. Kullanıcı sayısındaki en büyük artış ise önceki yıla göre yüzde 5,8 ile 7 milyon 300 bine ulaşan LinkedIn adlı sosyal ağda gerçekleşti. 2019'da önceki seneye göre Instagram kullanıcılarında yüzde 2,7 ve Twitter kullanıcılarında yüzde 1,9 artış, Facebook kullanıcılarında ise yüzde 2,3 azalma olduğu saptandı.

Dünyada kadınlarda en yüksek kullanım oranının Snapchat, en düşük kullanımın ise Twitter'da olduğu rapora yansıdı. Erkeklerin ise en fazla Twitter kullandığı, en düşük kullanım oranının ise Snapchat olduğu tespitinde bulunuldu.

Türkiye'deki sosyal ağ kullanım oranlarının, dünya geneli ortalamalarıyla paralellik taşıdığı görüldü.

- İnternette erkekler kadınlardan çok alışveriş yapıyor

TÜİK 2019 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırma sonuçlarını da analiz eden SODİGEM Bilim Kurulu, Türkiye'de 2017'de yüzde 80,7 olan hanelerin internet erişiminin geçen sene 83,8'e, 2019'da ise yüzde 88,3'e yükseldiğine dikkati çekti.

Türkiye'de bireylerin günde ortalama 2 saat 46 dakikayı sosyal medyada, 3 saat 9 dakikayı televizyon karşısında, 1 saat 15 dakikayı ise müzik dinleyerek geçirdiği tespit edildi.

Ayrıca, Türkiye'de erkeklerin yüzde 38,2'sinin, kadınların ise 29,9'unun internetten alışveriş yaptığı belirlendi. İnternet alışverişlerinin yüzde 67,2'sini giyim ve spor malzemeleri, yüzde 31,7'sini seyahat ve konaklama harcamaları oluşturdu.
Anadolu Ajansı
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