Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
|30 Aralık 2019 13:25
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Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Burdur hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Artvin çevreleriyle Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.
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