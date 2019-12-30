Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 11 gözaltı
|30 Aralık 2019 13:30
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Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı ve öncesinde güvenlik güçlerine, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezlerine, umuma açık eğlence yerlerine ve gayrimüslim vatandaşların kutladığı "Noel Haftası"nda kilise ve mabetlere yönelik eylem arayışına girebilecekleri değerlendirilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4'ü Antakya ve 7'si Reyhanlı ilçelerinde olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.
Açıklamada, toplumun huzur ve düzenini tehdit eden terör ve terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
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