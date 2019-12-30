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FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü'nün tahliye talebine ret

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, tahliye talebi reddedildi
 30 Aralık 2019 13:43
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FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü'nün tahliye talebine ret

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, tahliye talebi reddedildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ayrılmasından sonra ilk kez görülen duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Güllü getirildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanlığı avukatı ve Ticaret Bakanlığı avukatları müşteki sıfatıyla katıldı. Ayrıca kayyum sıfatıyla TMSF tarafından sanığın ortağı olduğu şirketlere atanan yönetim kurulu üyesi Halil Koca ve şirketlerin avukatı Pınar Nur Yalçın da duruşmaya geldi.

BANK ASYA RAPORU: HESAPLARININ DÜŞÜK TUTARLARDA İŞLEM GÖRDÜĞÜ

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, Bank Asya bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Raporda, "Bank Asya hesaplarında 17-25 Aralık süreci öncesi, sonrası ve anılan bankanın TMSF'ye devredilmesiden sonraki süreçte aylık dönemler itibariyle vadeli/vadesiz mevduat, bakiyelerin artış-azalışlarıyla ilgili olarak Faruk Güllü'nün hesaplarının düşük tutarlarda işlem gördüğü, söz konusu 17-25 Aralık sürecinde vadeli-vadesiz mevduat bakiyelerinde belirgin bir artış ve azalışının olmadığı, Faruk Güllü'ye ait katılım hesabının bulunmadığı, anılan döneme ilişkin sadece giden havale referans adıyla alıcı 'TUSKONUS' açıklamalı yurtdışına giden bir adet döviz transferinin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

GİZLİ TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 19 Aralık tarihli yazı ile "x347965210" mahlaslı gizli tanığa ait ifadenin gönderildiğini, bu tanığın bazı sanıklar hakkında beyanda bulunduğunu belirtti. Gizli tanığın ifadesinde, sanık Faruk Güllü için "Mütevelli heyet toplantılarına katıldığını, A mütevelli heyet üyesi yani 'en üst düzey mütevelli heyeti üyesi' olduğunu söylediği, kendisini fotoğraftan da teşhis ettiğine" şeklindeki beyanlarını duruşma salonunda okundu.

SANIK GÜLLÜ: GİZLİ TANIK DOĞRUYU SÖYLEMEMEKTEDİR

Sanık Faruk Güllü, "Gizli tanığın söylediği, diğer gizli tanık Demir'in söylediğinden farklı değil. Ben öyle bir toplantıya katılmadım. doğru söylemiyor. Dayanaksız soyut beyanlardır. Duruşmada hazır edilirse soru sormak isterim. Ayrıca tutuklu kaldığım süre ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyemi talep ederim" dedi. Güllü'nun avukatı Hatice Yılmaz da müvekkilinin 40 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek sağlık durumu da dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Müşteki avukatları, gizli tanığın dinlenmesini talep etti.

TMSF KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Daha sonra TMSF kayyım heyeti adına avukat Pınar Nur Yalçın ve kayyum tarafından yönetilen şirketler yönetim kurulu üyesi Halil Koca söz alarak, Türk Ticaret Kanunu anlamında şirketlerin zarara sokulduğunu belirterek katılma talebinde bulundu. Halil Koca, aralarında Baklavacı Güllüoğlu Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş'nin de bulunduğu 9 şirketin "Şirketlere kayyım olarak TMSF atanmasından sonra bu şirketlerin yönetimi TMSF'ye ve müvekkilimiz olan şirketlere geçmiştir" diyerek suçtan zarar görme ihtimallerine binaen katılma talepleri olduğunu ifade etti.

GÜLLÜ'NÜN AVUKATI TMSF'NİN KATILMA TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Sanık Faruk Güllü'nün avukatı, şirketlerin müvekkiline ait olduğunu belirterek TMSF'nin katılma talebinin reddini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, TMSF'nin katılma talebinin reddini ve sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçunun yöneticilik suçuna dönüşebileceği, tutuklu kaldığı sürenin orantılı olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamını talep etti.

MAHKEME BAŞKANI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, "x347965210" mahlaslı gizli tanığın, tanık koruma tedbiri alınarak dinlenmesine karar vererek TMSF'nin katılma talebini reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Faruk Güllü'nün oyçokluğuyla "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak" suçundan vasıf ve mahiyeti, banka kayıtları, dernek kayıtları, gizli tanık Demir'in beyanları, dijital incelemelerdeki bulgular, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunması, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, sanık Güllü'nün tutukluluk kararına karşı şerh koydu. Başkan Yıldırım itirazında, "suç vasfının sanık lehine değişme ihtimalinin mevcut olduğu, delillerin büyük oranda toplanmış olduğu, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin 3 yılı aştığı, tutuksuz yargılanmasının mümkün olduğu, sanığın ortağı olduğu şirketler ve şahsi malvarlığı üzerinde tedbir ve kayyım atama kararlarının mevcut olduğu, bu haliyle sanığın tahliye edilerek adli kontrol hükümleriyle salıverilmesinin ölçülü ve orantılı olacağını" belirtti.

Duruşma ertelendi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan sanık Faruk Güllü'nün dosyası, 7 Ekim 2019 tarihli duruşmada hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle bu davadan ayrılmıştı. Sanık Faruk Güllü'nün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DHA
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