İstanbul'u fırtına vurdu! Esenler'de çatıdan parçalar uçtu

5434 VE 5510'A TABİ MEMURLARDA TOPTAN ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR? SGK tarafından aylık bağlanamaması halinde, kişilere prim tutarlarıyla orantılı olarak belirli bir miktarda ödeme yapılmasına toptan ödeme denmektedir. Toptan ödeme genel olarak hizmet süresinin yetmediği ve zorunlu çalışma yaşını dolduranlara uygulanmaktadır.