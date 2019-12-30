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Torbalı cinayeti zanlısı, tam bir suç makinesi çıktı

İzmir Torbalı'da bir doktor ve bir doktor eşini öldürüp ardından polis memurunu yaralayarak kaçan Enver Yıldız, ekipler tarafından 14 saatin sonucunda ağır yaralı olarak yakalandı. Yıldız'ın 17 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
 30 Aralık 2019 14:03
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Torbalı cinayeti zanlısı, tam bir suç makinesi çıktı

İzmir'de dün gece saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp bir polis memurunu ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız (30), Atatürk Mahallesinde saklandığı bir yakının evinde bulundu. Zanlı, çıkan çatışmada ağır yaralanarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, zanlının daha önce 17 suçtan sabıkalı olduğu da bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Torbalı'da dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesinde bulunan sitede oturan Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park'tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta bir cinayet daha işlendi. Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek para isteyen şahıs, Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdü ve burada da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü. Harun Gülcemal'i evin aşağısındaki bankamatike götürerek para çektiren zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu olayların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki cinayet arasında bağlantı olabileceği şüphesiyle alarma geçti ve soruşturmayı bu yönde genişletti. Saldırganın Yazıbaşı Mahallesinde bulunan bir otelde olduğu belirlenirken, ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın "Teslim ol" çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarak arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Y.K.(35), Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli bir doktorun eşinin cinayet zanlısı E. Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu, yaralı olarak yakalanmıştır. Zanlıya yardım ve yataklık yapan S.D. ve M.Ö. gözaltına alınmıştır. Ayrıca zanlıyı yakalama çalışmasında bir polis memurumuzda yaralanmıştır" açıklamasını yaptı. Fuat Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'in İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsileri de tamamlandı. Cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınan Fuat Mehmet Park'ın Torbalı'da, Hatice Gülcemal'in ise memleketi Sivas'ta toprağa verileceği ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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