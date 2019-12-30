Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı
|30 Aralık 2019 14:10
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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