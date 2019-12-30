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Yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 1 Ocak Çarşamba günü İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), özel halk otobüsleri, metro, füniküler, tramvay, nostaljik tramvay, teleferik, Şehir Hatları Vapurları, toplu ulaşıma entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
 30 Aralık 2019 14:10
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Yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarının, 2020 yılının tüm dini ve resmi bayramları ile sınav günleri ve okul açılışında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Yeni yılın ilk günü de İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Aralık'taki toplantısında 2020 yılında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek günleri belirledi. CHP ve AK Parti guruplarının ortak verdiği önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da imzalandı. Alınan karar doğrultusunda 2020 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşında (1 Ocak 2020 Çarşamba) İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulama İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), özel halk otobüsleri, metro, füniküler, tramvay, nostaljik tramvay, teleferik, Şehir Hatları vapurları, toplu ulaşıma entegre özel deniz motorlarında geçerli olacak."

Yapılana açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretsiz hizmet verilecek günler şöyle, 1 Ocak 2020 (Yılbaşı), 23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü), 19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı), 24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı - 3 Gün), 15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü), 31 Temmuz - 3 Ağustos (Kurban Bayramı - 4 Gün), 30 Ağustos (Zafer Bayramı), 29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı), 2020 Okul Açılış Günü (Eylül), ÖSYM Sınavları - YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde), AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)"
Anadolu Ajansı
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