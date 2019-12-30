Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|30 Aralık 2019 14:15
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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer D. ve avukatı katıldı.
Ömer D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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