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Silahlı Kuvvetler'in yeni zırhlı aracı Pars'a, yerli ve milli lastik

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pars 4x4 STA, Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği Petlas lastikleri kullanıyor
 30 Aralık 2019 14:18
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Silahlı Kuvvetler'in yeni zırhlı aracı Pars'a, yerli ve milli lastik

Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ve Nurol Makina AŞ tarafından ortak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA, Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği Petlas lastikleri kullanıyor.

Petlas açıklamasına göre, Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas'ın, Ar-Ge ve üretim yatırımları arasında, milli savunma sanayine yönelik ürün geliştirilmesi ve üretimi öncelikli konu olarak yer alıyor. Bu şekilde kuruluş misyonunu yerine getirmeye devam eden Petlas, milli savunma sanayisinin lastik ihtiyacını yerli Ar-Ge ve yerli üretimle karşılıyor. Petlas'ın ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor.

Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ. ve Nurol Makina AŞ. tarafından ortak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA, Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği Petlas lastikleri kullanıyor.

Pars 4X4 STA, tüm anti-tank harekat gereksinimlerine cevap verecek şekilde kurgulanmış bir sistem olma özelliği taşıyor.

- "Merkezi lastik şişirme sistemi Pars 4X4 STA'nın hareket kabiliyetini artırıyor"

Petlas Kamu Satış ve İhale Müdürü Ümit Berber, Petlas ürün portföyü içerisinde, askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının özel ihtiyaçlarına özel vasıflı lastiklerin özel bir yer tuttuğunu belirterek, "25 Bg/ton gücündeki Pars 4X4 STA, 40 cm dik engelleri kolaylıkla geçebilen, yüzde 70 dik eğim tırmanabilen, yüzde 40 yan eğimde tutunabilen ve her türlü zorlu arazide hareket edebilen çok özel bir araç. Bu araçta kullanılan lastiklerimiz, patlak gider özelliği ile isabet alsa bile yola devam edebiliyor. Araçta kullanılan merkezi lastik şişirme sistemi de, Pars 4X4 STA'nın hareket kabiliyetini artırıyor." bilgilerini verdi.

Pars 4X4 STA için araç lastik uyumunun sağlanmasına yönelik Petlas lastikler ile birlikte gerçekleştirilen kalifikasyon testlerinin 2018 yılında başladığını ve 2019 yılı sonunda tamamlandığını ifade eden Berber, şöyle devam etti:

"2 bin 500 farklı ebat ve desende lastik üreten Petlas'ta F-5, F-16 savaş jetlerinin ve İHA'ların lastiklerini de üretiyoruz. Dışa bağımlılığı azaltma azmi, Ar-Ge çalışmalarımıza da yansıyor. Lastik endüstrisinin doğası gereği, ülkemizde var olmayan doğal kaynaklardan oluşan bazı ham maddeler için yurt dışından alım yapıyoruz. Ancak, endüstrimizde asıl önemli unsur teknolojidir. Ürettiğimiz lastiklerin hiçbirinde dışarıdan alınmış lisans kullanılmıyor. Tüm ürünlerimizi, kendi Ar-Ge ekibimizden aldığımız güç ve kendi teknolojimizle geliştiriyoruz. Yerli sermaye, yerli mühendislik, yerli üretim gücüyle, ülkemizin lastiklerini, ülkemiz için, ülkemizde üretiyoruz."
Anadolu Ajansı
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