1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankalar tarafından alınan ücretler bu sitede karşılaştırılabilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireysel bankacılık müşterilerine, kendilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulduğu "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" web sitesinin hizmete açıldığını duyurdu
 30 Aralık 2019 14:21
Yazdır
Bankalar tarafından alınan ücretler bu sitede karşılaştırılabilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireysel bankacılık müşterilerine, kendilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulduğu "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" web sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesinin devreye alındığı bildirildi.

Finansal tüketicilerden (bireysel bankacılık müşterileri) alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde bir internet sitesi hazırlandı.

"www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" adresinden ulaşılabilen internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirleniyor.

Açıklamada, BDDK internet sitesinde yer alan "Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri" sayfasından da "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" adresine yönlendirme yapılacağı da kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Matematik mezununun geliştirdiği yazılım Dünya'da ilgi odağı oldu
28 Aralık 2019 12:08		 'Üreticilere 425,4 milyon liralık destek ödemesi yapılacak'
28 Aralık 2019 11:14
Kriteri karşılayan baca faaliyeti sürdürecek
28 Aralık 2019 07:10		 İş dünyası Türkiye'nin Otomobili'ne ne dedi
27 Aralık 2019 18:36
Fadıl'ın Capricegold'u için iflas kararı verildi
27 Aralık 2019 14:15		 Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor
27 Aralık 2019 09:53
Özel yol ve köprülerde fiyat karmaşası sürüyor
27 Aralık 2019 07:40		 Tüketicilere düşük fiyattan doğal gaz sağlanacak
27 Aralık 2019 06:50
Ziraat Bankası'ndan 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması
26 Aralık 2019 15:40		 DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat
26 Aralık 2019 14:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı15:30 - Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak15:29 - Yılbaşı öncesi büyük operasyon: Bin 559 şüpheli yakalandı15:25 - Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek15:20 - AK Parti sözcüsü Masterchef hayranı çıktı15:17 - Darbe girişimi davalarında 289 davadan 271'i karara bağlandı15:15 - İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı günler15:11 - Aldığı sıfır araç kabusu oldu15:09 - Kastamonu Belediyesi enerjisini Güneş'ten alacak15:04 - Köpek havlaması yüzünden iki kişiyi öldürmüştü... Cezası 30 yıla çıkarıldı
14:54 - Tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu14:53 - Ulusal Lider Araştırmacılar Programı başlıyor14:47 - Çavuşoğlu Libya tezkeresi için Akşener ile görüştü14:46 - 'Millet, Türkiye'nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıktı'14:39 - 33 yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal veda14:29 - CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi14:24 - 2019'da yeşil sahalara veda eden yıldızlar14:21 - Bankalar tarafından alınan ücretler bu sitede karşılaştırılabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
Bankalar faizi neden indirmiyor?
Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!
Bakan'dan Ak Parti'li Vekil'in 'Çiftçi geriye gidiyor' sözüne yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nörofren 1
kader 1
ilgisiz erkek 5
mektup yazmak 2
şiir 2
her güzel şeyin bitmesi 2
2020 diyanet bütçesi 2
mesafe 1
cep herkülü:naim süleymanoğlu 1
ibret almak 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam