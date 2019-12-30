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İki can için 290 bin lira tazminat

Pendik'te kaldırımda yürürken çarptığı iki kız kardeşin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 8,5 ay hapis yattıktan sonra serbest kalan sürücü 290 bin lira manevi tazminat ödeyecek.
 30 Aralık 2019 14:20
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İki can için 290 bin lira tazminat

İstanbul Pendik'te kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak, ölümlerine neden olan sürücü 290 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.

Pendik Köprüsü'nde 18 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda kaldırımında yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hızla geldiği öne sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü Dursun Hazır, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Dosya itiraz üzerine Yargıtay'a gönderildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin anne ve babası ise Anadolu 6'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sanık hakkında dava açarak, toplamda 3 milyon lira tazminat talebinde bulundu.

Manevi tazminat yönünden talebi kısmen kabul eden mahkeme kardeşleri için baba Yılmaz Özdemir'e 100 bin, anne Fatma Özdemir'e 100 bin, kardeşi Hayrünnisa Özdemir'e ise 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
İhlas Haber Ajansı
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