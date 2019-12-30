33 yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal veda
|30 Aralık 2019 14:39
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33 Yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal veda
Adıyaman'da bir köy okulunda 33 yıl boyunca öğretmenlik yapan Mehmet Boy'un, son okul gününde meslek hayatına vedası duygusal oldu.
Adıyamanlı Mehmet Boy, 40 yıllık öğretmenlik mesleğinin 33 yılını bir köy okulunda tamamladı. Erzurum'un Tekman ilçesi Yoncalı köyünde başlayan öğretmenlik serüveni, Adıyaman'ın Kırklı ve Koru köylerindeki görevinin ardından Bahçecik İlkokulunda son buldu. Okul yeni açıldığında bu okula atanan Mehmet Boy, okulun çevresini kaplayan büyük çam ağaçlarını bile kendisi dikti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda yüksek ateş şikayetiyle
hastaneye kaldırılan Mehmet Boy'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini
iletti.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri de emekli olacak olan Mehmet Boy'a son okul gününde sürpriz yaptı. Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ve beraberindeki gençler, Boy ile sohbet ederek anılarını dinledi, çiçek takdim etti.
Gençler, birleştirilmiş sınıflarda ders işleyen 17 öğrenciyle birlikte hazırladıkları
çiğ köfteyi yedi. Gençler ile birlikte halay çeken Mehmet Boy, gözyaşlarına
hakim olamadı. Boy, 33 yıl görev yaptığı okula duygusal bir şekilde veda etti.
Öğretmenliği çok sevdiğini ve bırakmak istemediğini belirten Mehmet Boy, emekli olmak zorunda olduğunu dile getirdi. Boy, kendisinden sonra gelecek öğretmenlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, başarılar diledi. Boy, "Ben bu okulda kıt kanaatle öğretmenlik yaptım. Gün geldi şehirden eski kitapları toplayarak getirdim. O kitapları silerek çocuklarıma dağıttım. Okul yapıldıktan sonra buraların ağaçlandırılması için yaklaşık 1 kamyon çam fidanı getirdim, bu çamları tek tek kendi ellerimle o dönemdeki öğrencilerimle beraber diktim. Bu ağaçlar benim eserim. Bu öğrencilerin babalarını da analarını da ben okuttum" dedi.
Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ise vefa örneği göstermek istediklerini belirterek, "Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle öğretmenimize eğitime yaptığı katkılardan dolayı hem teşekkür etmek hem de bir vefa duygusunu ortaya koymak adına bu gün bu anını beraber paylaşmak istedik" diye konuştu.
Öğrenciler ise öğretmenlerinin ayrılacak olmasından dolayı üzgün olduklarını ve çok özleyeceklerini dile getirdi.
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