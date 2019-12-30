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'Millet, Türkiye'nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıktı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık
 30 Aralık 2019 14:46
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'Millet, Türkiye'nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıktı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bilim insanlarının teşvik edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Emin adımlarla 2023 hedefine yürüyoruz. TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin izinde ülkemizin kalkınması için adımlar atıyor. TÜBİTAK aracılığıyla dış bağımlılığımızı azaltacak projeler yürütüyoruz.

Bilimin ve mühendisliğin her alanında araştırmacılarımıza önemli imkanlar sunuyoruz. Bilim insanlarımıza 2002'de 150 milyon lira destek sağlanırken bu sene 1.8 milyar liraya ulaştı. Bu destekle üniversitelerin hareket alanı genişledi. Araştırma ve geliştirmenin payı ilk defa yüzde 1'i aştı. Güçlü büyüme rakamlarını yakalayabilmek için yüksek teknolojiye dayalı ürünler ortaya koymamız gerekiyor.

Geçen cuma iki tarihi anı birlikte yaşadık. Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını gerçekleştirdik. Savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı sivil alanlarda da göstermek için kolları sıvadık. Yeni teknolojilerin artık sadece pazarı olmayacağız. Bilişim Vadimiz bu noktada kritik bir rol üstlenecek.

Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de burada yaptık. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla devam edilerek belirlenen tarihte üretime geçilecektir. 2020'nin sonunda seri üretim. Bursa'daki fabrika, TSK'ya ait arazinin bir milyon metrekaresini TOGG'a tahsis ettik. Süratle fabrikamızı orada yapacak ve oradan uluslararası sulara açılma imkanımız var. Projenin her aşamasını adım adım takip edip sorunları çözüyoruz.

"DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER"

Türkiye'nin otomobili sanayimizi geleceğe hazırlama çabamızın örneğidir. Projede görev alan herkes aynı amaç uğruna emek veriyor. Milletimiz Türkiye'nin otomobiline sahip çıkmıştır. Milletimizin projeyi sahiplenmesi, Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.

Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık. Asalak zihniyete teslim olmadık olmayacağız. Bu hastalıklı zihnin en büyük panzehiri daha büyük projeleri hayata geçirmektir. Türkiye'nin otomobili gibi atılımların en büyük katkısı budur. Bilim ve teknolojide kat edeceğimiz hala çok yol var. Asıl sorumluluk bilim insanlarımızın omzundadır."
Anadolu Ajansı
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