Çavuşoğlu Libya tezkeresi için Akşener ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.
|30 Aralık 2019 14:47
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP ziyaretinin ardından İyi Parti Genel Merkezi'ne geçti.
Bakan Çavuşoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.
Yeni haftanın öncelikli gündemi Libya tezkeresi olacak. Tezkerenin bugün Meclis Başkanlığına sunulması; Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise Perşembe günü yapılması bekleniyor.
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