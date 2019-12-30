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Köpek havlaması yüzünden iki kişiyi öldürmüştü... Cezası 30 yıla çıkarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda köpek havlama sesi yüzünden kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ve kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına sebep olan Hacı Murat Konuk (38) hakkında verilen 25 yıl hapis cezası, itiraz üzerine Bölge Mahkemesi'nce 30 yıl 10 aya yükseltildi
 30 Aralık 2019 15:04
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Köpek havlaması yüzünden iki kişiyi öldürmüştü... Cezası 30 yıla çıkarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda köpek havlama sesi yüzünden kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ve kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına sebep olan Hacı Murat Konuk (38) hakkında verilen 25 yıl hapis cezası, itiraz üzerine Bölge Mahkemesi'nce 30 yıl 10 aya yükseltildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2017 yılı Ocak ayında meydana gelen olayda, kayınpederi Hilmi Şen (55) ile aynı evde yaşayan Ali Çelik (33), iddiaya göre, apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a "Bahçedeki kulübede yaşayan köpeğin sürekli havlıyor. Yeni doğan bebeğimiz havlama sesinden korkup uyuyamıyor" diyerek duruma bir çözüm bulmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce apartman yöneticisi Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i ardından silah sesine gelen kayınpederi Hilmi Şen'i öldürdü. Bu sırada koridorda bulunan Yasin Uzal da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı. Köpek yüzünden işlenen çifte cinayet sonrası Konuk tutuklanırken, ailesi ise köpeği alarak siteden taşındı. Hacı Murat Konuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Tutuklanan emlakçı Murat Konuk hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Yerel mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Hacı Murat Konuk, "Kocalarını doldurup benim üzerime yolladılar. Bana bulaşmak için sebep aradılar. Ailemin hayatını kararttılar. Sitede, köpekten rahatsız olan bir kişi çıkmadı. Bir gün yakınlarıyla birlikte gelerek kamelyada beni dövdüler. Olay günü yine köpeğe yiyecek verirken, oturdukları daireden küfür ettiler. Evime gireceğim sırada üzerime geldiler. Darp etmeye başladılar. Kamelyadaki olay aklıma geldi. Korku ve panikle havaya ateş ettim. Tabancamda 9 mermi daha vardı. İstesem hepsini kullanırdım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Konuk'u, Ali Çelik'i ağır tahrik altında öldürmekten 12 yıl 6 ay, Hilmi Şen'i ağır haksız tahrik olası kastla öldürmekten 10 yıl, Yasin Uzal'ı kastla yaralamadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık Hacı Murat Konuk'un avukatları, kararı temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Bursa Bölge 2. Ceza Dairesi'nde duruşmalı yapılan davaya Hacı Murat Konuk ve taraf avukatları katıldı. Söz alan Konuk, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Daha önce kamelyada dayak yedim. Eşime peçeteye sarılı salata gönderip küfür ettiler. Ben evliya ve makine değilim. Ben onları vuracak olsam, 16 yıldır ruhsatlı tabancam var, yukarı çıkardım. Eşimin yanında beni dövdüler. Olay anında eşimin çığlıklarından dövüldüğünü düşündüm. Beş kat yukarıdan aşağıya indiler. Olay anlık oldu. Benim silahım 17+1 kapasitelidir. Silahı 9 mermi ile polise teslim ettim. Ambulansı ve polisi ben aradım. Olayın mağduru benim ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Toplanan deliller sonucunda yerel mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını bozan Ceza Dairesi üyeleri, Ali Çelik'i kasten öldürmek suçundan 14 yıl 2 ay hapis, Hilmi Şen'e karşı kasten öldürmek suçundan da 14 yıl 2 ay hapis verdi. Ayrıca Yasin Uzal'ı yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 30 yıl 10 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi

İtiraz üzerine cezası 5 yıl arttırılan Murat Konuk yargılama sonrası yeniden cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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