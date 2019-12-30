İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı günler
|30 Aralık 2019 15:15
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Aralık'taki toplantısında 2020 yılında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek günleri belirledi. Meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylanan kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da imzalandı.
Alınan karar doğrultusunda 2020 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşında (1 Ocak 2020 Çarşamba) İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Uygulama İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), Özel Halk Otobüsleri, Metro, Füniküler, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olacak.
Ayrıca 2020 yılı boyunca tüm dini ve resmi bayramlar ile sınav günleri ve okul açılışında İBB'ye ait toplu ulaşım yine ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz hizmet verilecek günler şöyle:
1 Ocak 2020 (Yılbaşı)
23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)
19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)
24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı - 3 Gün)
15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)
31 Temmuz - 3 Ağustos (Kurban Bayramı - 4 Gün)
30 Ağustos (Zafer Bayramı)
29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)
2020 Okul Açılış Günü (Eylül)
ÖSYM Sınavları -YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)
AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)
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