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Aldığı sıfır araç kabusu oldu

Samsun'da 5 ay önce 168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cipin sürekli kendisini yolda bırakmasından şikayet eden diş teknisyeni Cevdet Akdoğan, aracı üreten firma hakkında suç duyurusunda bulunarak "Sıfır araçla 5 kez yolda kaldım. Korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldum" dedi.
 30 Aralık 2019 15:11
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Aldığı sıfır araç kabusu oldu


Samsun'da yaşayan diş teknisyeni Cevdet Akdoğan, 25 Temmuz'da yetkili bir bayiden sıfır kilometre cip satın aldı. Akdoğan, bir süre sonra, arıza uyarısı lambası yanan aracıyla yolda kaldı, durumu firmanın yol yardım departmanına iletti. Yolda kalan cip, çekiciyle servise götürülüp, onarıldı.

Kısa süre sonra arazının yeniden oluşmasıyla tekrar yolda kalan Akdoğan, servis görevlilerin sorunu tespit edemediğini ve arızayı gideremediğini iddia etti. Defalarca aynı şikayetle servise gidip gelen Akdoğan, sonuç alamayınca, aracı üreten firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Heves ettik aldık keşke almasaydık"

168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cipin, üst üste çıkardığı arızalar nedeniyle başına dert olduğunu, arkadaşları arasında da alay konusu olduğunu ifade eden Akdoğan, sıfır araç aldığına pişman olduğunu söyledi.

Aracı aldıktan bir gün sonra arıza lambasının yandığını dile getiren Akdoğan, "Aracın 2 bin devrini geçmediğini ve bakacaklarını söylediler. Daha sonra 'yazılım atıldı' deyip aracı bana verdiler. Aracı aldım, yolda ilerlerken yine aynı arızayı verdi. Sürekli aynı sorunlarla uğraştım. Araç, bir hafta serviste kaldı. 'Sorun çözüldü, artık bir şey olmaz, yazılım attık' dediler. Aracı aldım, yine yolda kaldım. Bu araçla 5 kez yolda kaldım, arabaya binmeye korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldum. Bir dünya para verdim, paramla rezil oldum. Bir yere giderken, sürekli korkarak gidiyorum, çok rezillik yaşadım. 2011 model bir aracım vardı, o aracımı mumla arıyorum. Heves ettik, böyle bir araba aldık, keşke almasaydık. Çok mağdurum" diye konuştu.

Dava süreci başlatıldı

Akdoğan'ın avukatı Şüheda Yılmaz da, konuyu yargıya taşıdıklarını belirterek, "Firmanın Samsun bayisine bir ihtar çektik. 15 günlük bir süre verdik ancak tarafımıza herhangi bir geri dönüş olmadı. Alternatif çözüm uyuşmazlıkları kapsamında dava süreçlerini başlattık. Şu anda arabuluculuk sürecindeyiz" dedi.
DHA
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