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AK Parti sözcüsü Masterchef hayranı çıktı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasındaki yarışmacılar için paylaşımlar yapması dikkat çekti
 30 Aralık 2019 15:20
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AK Parti sözcüsü Masterchef hayranı çıktı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasındaki yarışmacılar için paylaşımlar yapması dikkat çekti.

Çelik paylaşımında, "#MasterChef'te finale kalan #Cemre ve #Alican'ı kutluyorum. İkisine de #Adana'lı selamı gönderiyorum. Ancak #Adana'lı Alican'ın başarılı olmasını umuyor ve destekliyoruz en başından beri. Hadi hayırlısı..." diye yazdı.

"İyi pişiren kazanır" ifadelerini paylaşan AKP'li Çelik, "#MasterChef şampiyonu değerli şef kardeşimiz #Cemre'yi tebrik ediyorum" dedi.

İşte o paylaşımlar:
Memurlar.Net
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