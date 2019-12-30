Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya tezkeresinin bugün TBMM'ye gideceğini belirtti
|30 Aralık 2019 15:25
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