Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak
|30 Aralık 2019 15:30
|Yazdır
İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları için de tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı. Prof. Dr. Turan, balon balıklarının son yıllarda Türkiye denizlerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu durumun Türk ekonomisine büyük kayıplar verdiğini söyledi. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, balon balıklarının türleri üzerinde yaptıkları araştırma çalışmaları içerisinde balon balığının çok sağlam ve keskin dişlerinin, diş sağlığında da kullanılabileceğini gördüklerini söyledi.
ÇÜRÜK İNSAN DİŞİNE DOLGU
Balon balıkları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ekonomik değer katmaya ve insanlığın hizmetinde kullanılabilirliğine yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Turan, ağız ve diş sağlığı sektöründe balon balıklarının dişlerinden faydalanabileceğinin anlaşıldığını söyledi. Turan, Balon balıklarının dişi çok sert. En sert dişlerden birine sahipler. Biz de 'bundan ne yapabiliriz' diye düşündük. Dolgu malzemesi ve kaplama diş yapılabilecek diş malzemesi ürettik. Bununla ilgili patent başvurusunu da yaptık ve kabul edildi. Çürük bir insan dişi alarak, temizleyip balon balığının dişinden elde etiğimiz dolgu malzemesi ile dolguladık. İnsan dişi ile balon balığının dişini birleştirerek tedavi ettik ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Sosyolog berber'in okuma azmi üniversitelilere ödev konusu oldu
27 Aralık 2019 11:22
|45 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
26 Aralık 2019 16:00
|Türk doktorun uluslararası başarısı
26 Aralık 2019 13:39
|Van'da hidrojen devrimi
26 Aralık 2019 08:52
|Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı
25 Aralık 2019 19:19
|Milli davalara bilimsel destek
25 Aralık 2019 09:01
|Yurt dışı kariyerini bırakıp Van'ı tercih etti
24 Aralık 2019 13:47
|15 AB ülkesinin yer aldığı projeyi Türkiye'de Egeli akademisyen yürütecek
24 Aralık 2019 13:31
|'Kamu kurumlarına 'Ar-Ge' hizmeti başlatıyoruz'
24 Aralık 2019 11:15
|Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler
24 Aralık 2019 09:44