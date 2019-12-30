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Yılbaşı öncesi büyük operasyon: Bin 559 şüpheli yakalandı

Emniyet ve Jandarmadan yılbaşı öncesi büyük operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 498 bin 524 paket kaçak sigara, 444 bin 477 adet içi doldurulmuş makaron, 4 milyon 108 bin 4 adet boş makaron, 4 bin 183 adet puro/sigarillo, 10 bin 542 kilogram tütün (Sarmalık/Nargile/Pipo Tütünü) ele geçirildi.
 30 Aralık 2019 15:29
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Yılbaşı öncesi büyük operasyon: Bin 559 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri ve kaçak/sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesinde düzenlenen 970 operasyonda bin 559 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 498 bin 524 paket kaçak sigara, 444 bin 477 adet içi doldurulmuş makaron, 4 milyon 108 bin 4 adet boş makaron, 4 bin 183 adet puro/sigarillo, 10 bin 542 kilogram tütün (Sarmalık/Nargile/Pipo Tütünü) ele geçirilirken 714 kişi hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan operasyonlar dahilinde, 42 bin 882 dolu şişe ve 210 bin 402 litre kaçak/sahte içki, 10 bin 184 litre etil/metil alkol, 5 bin 148 adet içki kiti/aroması, 2 milyon 513 bin 358 adet bandrol ele geçirilirken, 13 adet yasa dışı içki imalathanesi deşifre edilip, 845 kişi hakkında işlem yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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