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İcra ile hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, İcra müdür ve müdür yardımcılığı ile hakim savcılık soru ve cevaplarını yayımladı.
 30 Aralık 2019 15:39
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İcra ile hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, İcra müdür ve müdür yardımcılığı ile hakim savcılık soru ve cevaplarını yayımladı.

2019-İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

28 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının (2019-İcra) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Aralık 2019 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Aralık 2019 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
Memurlar.Net
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