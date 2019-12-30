1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HSK Başkanvekili'nden 'Mor beyin listesi'ne dair açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, kamuoyunda 'Mor Beyin' olarak bilinen listede yer alan hakim ve savcılar hakkında çıkan bazı haberler nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptı.
 30 Aralık 2019 15:46
Yazdır
HSK Başkanvekili'nden 'Mor beyin listesi'ne dair açıklama

Mehmet Yılmaz şunları açıklamasında şunları söyledi:

"Başlangıçta 'Bylock' kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen, ancak daha sonra kamuoyunda 'Mor Beyin' olarak bilinen listede yer alan hakim ve savcılar hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen bazı haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28.12.2017 tarihli yazısı ekinde bulunan belgenin incelenmesinde, 54 hakim ve Cumhuriyet savcısının kullandığı GSM hatlarının 'Mor Beyin' listesinde yer aldığı saptanmıştır. HSK Genel Kurulunda yapılan değerlendirme sonunda, aleyhlerinde ki tek delil 'Bylock' kullanımı olan ve açığa alınıp hakkında ihraç kararı verilmeyen 8 kişi ile ihraç kararı verilmiş ama kararı henüz kesinleşmeyen 2 hakim-savcı için 02.01.2018 günü göreve iade kararı verilmiştir.

Yine bu listede yer alan ve hakkında 'Bylock' kullanımı dışında başkaca delil bulunmayan ama hakkındaki 'İhraç' kararı kesinleşmiş 8 hakim-savcı Danıştay'da açtıkları dava süreci beklenmeksizin HSK Genel Kurulu'nca ihraç kararı kaldırılarak göreve iade edilmiştir.

'Mor Beyin' listesinde yer alan ve haklarında ki ihraç kararı kesinleştiği anlaşılan diğer 36 kişiye gelince; bu listede ki 6 kişinin farklı GSM hatları üzerinden Bylock kullandığı, 6 kişinin yapılan Bylock içerik kontrollerinde İD numaraları bulunmakla bu programı kullandıkları bilgisine ulaşıldığı, 24 kişi hakkında ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak veya irtibatlarına dair ifadeler, Bylock içerikleri ve diğer delillerin bulunduğu, Anlaşılmakla, bu kişiler yönünden Genel Kurulca yeniden bir değerlendirme yapılmamıştır.

Haklarında ki İhraç kararları kesinleşen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları'nın bu kararlar aleyhine açtığı davalar Danıştay 5. Dairesinde görülmeye devam etmektedir. Kurulumuzca dava sonucunda verilecek karar doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı, İyi Parti'nin tavrı belli değil
30 Aralık 2019 17:25		 Libya tezkeresi Meclis'te
30 Aralık 2019 16:57
Star ve Güneş gazeteleri kapanıyor
30 Aralık 2019 16:28		 Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek
30 Aralık 2019 15:25
AK Parti sözcüsü Masterchef hayranı çıktı
30 Aralık 2019 15:20		 Çavuşoğlu Libya tezkeresi için Akşener ile görüştü
30 Aralık 2019 14:47
'Millet, Türkiye'nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıktı'
30 Aralık 2019 14:46		 CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi
30 Aralık 2019 14:29
Türkiye 2019'da diplomasinin merkez üssü oldu
30 Aralık 2019 14:12		 Cem Uzan gerçekten dönebilir mi?
30 Aralık 2019 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Yerli otomobil tüm havaalanlarında kullanılacak17:35 - Altında gün sonu fiyatları17:32 - Bursa-Ankara kara yolu ulaşımı kapandı17:30 - TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor17:25 - CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı, İyi Parti'nin tavrı belli değil17:24 - FETÖ'nün hücre evine baskın: 44 gözaltı17:23 - Eskişehir'in iki ilçesinde okullara kar tatili17:16 - ETÜ öğrencilerini Avrupa'ya gönderecek17:12 - Dolar günü kaç TL'den tamamladı?17:07 - İstanbul'da cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
16:57 - Libya tezkeresi Meclis'te16:56 - 2019'da en çok izlenen filmler belli oldu16:53 - Bu yakıtın zararı değil faydası var16:49 - Başkentte DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı16:47 - İTÜ Vakfı: Doğa Koleji görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı16:47 - Çatı uçtu, ağaçlar devrildi: İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı16:46 - Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular16:42 - 11 ayda en çok ziyaretçi bu ülkelerden geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
Bankalar faizi neden indirmiyor?
Bakan'dan Ak Parti'li Vekil'in 'Çiftçi geriye gidiyor' sözüne yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anne baba ehliyeti 1
yaşamak 1
ibret almak 1
mektup yazmak 2
Erdogan'in demet akalin ve hande yenerle görüşmesi 2
görüşmek üzere 1
çekip gitme isteği 1
Hatay'da köpeğin zehirlenerek öldürülmesi 2
Huzur 1
primat 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam