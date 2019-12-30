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İstanbul'da fırtına... Okulun çatısı uçtu
Beylikdüzü'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu
|30 Aralık 2019 15:48
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Beylikdüzü'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Beylikdüzü'nde Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı, fırtınanın etkisiyle okulun bahçesine uçtu.
Durumun haber verilmesi üzerine Beylikdüzü Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çatıdan düşen parçaları topladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan okulda öğrenci bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
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