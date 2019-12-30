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Simit Sarayı'ndan 'Ziraat Bankası' açıklaması

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu: Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır
 30 Aralık 2019 15:51
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Simit Sarayı'ndan 'Ziraat Bankası' açıklaması

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kavukcu yazılı açıklamasında, günümüzde şirket büyütmek için girişim sermayesi ortaklıklarının en önemli yollardan biri olduğunu ve Simit Sarayı'nın ön koşulunun her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olduğunu dile getirdi.

"Çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz"

Kavukcu, Simit Sarayı'nın Türkiye dahil dünyanın 25 ülkesinde yatırımlarına devam ettiğini ifade ederek, "Simit Sarayı 2020 yılında da her yıl olduğu gibi büyümeye, üretmeye devam edecek ve sağladığı istihdamla yüzlerce iş ortağıyla birlikte ülke ekonomisi için katma değer yaratmayı sürdürecektir. 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi büyümesini, sağladığı istihdamı ve yüzlerce iş ortağıyla birlikte katma değer sağlamayı sürdürecektir. Sadece anlaşması yapılmış olan 150 mağaza kısa sürede faaliyete başlayacak ve yeni anlaşmalar eklenecektir. Simit Sarayı sadece son üç yılda 163 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer almıştır." bilgilerini paylaştı.

"Tüm dünya markalarının şirketlerini büyütmek için yaptığı girişim sermayesi ortaklıkları normaldir"

Simit Sarayı'nın 2018 yılı bağımsız denetçi raporuna göre oluşturduğu cironun 1,1 milyar TL olarak belirlendiğini aktaran Kavukcu, şunları kaydetti:

"Bu ölçekteki bir marka, öz kaynaklarıyla büyümesinin yanı sıra, oluşturduğu katma değer ve kredibilite göz önünde bulundurulduğunda, büyüme potansiyelini değerlendirmek üzere banka finansman desteği almıştır. Ancak bu rakam, basında çıkan haberlerin çok daha altında, bu ölçekteki bir şirket için makul seviyelerde olmuştur.

Simit Sarayı bugüne kadar yasal kriterlerin izin verdiği, ülkemiz için marka değeri oluşturan şirketlere verilen Turquality kapsamında, 25 ülkeye yaptığımız yatırımlar için, son 6 yılda toplam 23 milyon 237 bin 608 TL'lik destek almıştır. Bugüne kadar birçok yabancı devlet fonu başta olmak üzere yerli/yabancı fondan teklif alan Simit Sarayı'nın ön koşulu markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Simit Sarayı tarafından, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunulmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır. Günümüzde, tüm dünya markalarının şirketlerini büyütmek için yaptığı girişim sermayesi ortaklıkları oldukça normaldir."

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur"

Kavukcu, şunları kaydetti:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kaldı ki; bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Simit Sarayı, şu anda imzalı franchise adayları ile birlikte 5 yıl içerisinde bin mağazaya ulaşacaktır.

Simit Sarayı Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir. 2019'un son günlerinde yaşadığımız bu süreçte bize destek olan binlerce çalışanımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür eder 2020 yılının ülkemiz ve tüm dünya için barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz."

Anadolu Ajansı
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