Çiftlikteki hayvanları çalmak için 6 köpeği öldürmüşler
|30 Aralık 2019 16:02
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir çiftlikte kimliği belirsiz kişilerce 6 köpek öldürüldü, 20 hindi ve 20 koyun çalındı.
Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüsnü Mutlu Er (69), 25 Aralık Çarşamba sabahı çiftliğindeki iki köpeği ölü buldu.
Çiftlikteki 20 koyun ve 20 hindisinin de bulundukları yerde olmadığını gören Er, kendi köpekleriyle komşularına ait 4 köpeğin de aynı gece öldürüldüğünü öğrendi.
Hırsızlıkla ilgili polise başvuran Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta eşiyle hayvanlarını besledikten sonra annesinin evine gittiklerini ve geceyi orada geçirdiklerini söyledi.
Sabah çiftliğine döndüğünde yerde kanlar içinde yatan köpeği "Cesur"u gördüğünü anlatan Er, "Köpeğime baktım, ölüydü. Kümeslerinde bulunması gereken birkaç hindinin de dışarıda olduğunu gördüm. Birilerinin çiftliğe girdiğini anladım. 20 koyun ve 20 hindiyi çalmışlar. Özellikle büyük hindileri seçip almışlar. Biraz daha ileri gidince diğer köpeğimin de ölü halde yerde yattığını gördüm. Koyunlar da yerinde yoktu. Çiftliğin çevresindeki tel örgüleri keserek içeri girmişler, el arabasıyla hayvanları buradan kaçırmışlar." diye konuştu.
En çok ölen köpeklerine üzüldüğünü belirten Er, şöyle devam etti:
"Bizim köpekler hırsızlık olayı sırasında havlayınca komşuların köpekleri de buraya gelmiş. Bizim köpeklerin başına sert bir cisimle vurarak öldürmüşler, komşularınkini de zehirleyerek öldürmüşler. Ertesi gün telin kenarında gezerken boşaltılmış zehir paketini buldum. Toplam 6 köpeğimizi öldürmüşler."
Er, hemen polise gittiğini dile getirerek, "Biz şikayetçiyiz. Bilhassa köpeklerim benim için çok kıymetliydi. Koyunlardan çok köpeklerime üzülüyorum. 20 koyun değil, 200 koyun verseydim köpeklerime değişmezdim. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı Nuri Belen de olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.
Olayı gerçekleştirenlerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Belen, "Mahallemizde bir daha böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz." dedi.
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