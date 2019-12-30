Yılbaşı alışverişinde en çok bunları aldık
|30 Aralık 2019 16:16
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Migros'un, tüketicilerin yılbaşı alışverişlerini tespit ettiği araştırmasına göre, tüketiciler, yılbaşını evinde ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, 12 milyon Money üyesi müşterisinin tercihlerini, yaptığı anket çalışmasıyla destekleyerek müşterilerinin yılbaşı tercihlerini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı.
Migros'un yaptığı araştırmaya göre, yılbaşını evinde geçirmeyi tercih edenlerin oranı yüzde 72 olurken, yakınlarının evini tercih edenlerin oranı yüzde 20. Yeni yıla aileleriyle girmek isteyenlerin oranı yüzde 81, arkadaşlarıyla bir arada olacakların oranı yüzde 9, eşiyle baş başa olmayı planlayanların oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi.
Katılımcıların yüzde 57'si seyahat etmeyeceğini belirtirken, farklı şehirlerde yeni yıla "merhaba" demeyi tercih edenlerin oranı yüzde 34 oldu.
- Yılbaşı alışverişlerinin vazgeçilmezi atıştırmalıklar ve meyve
Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı yılbaşı için ayrı bir alışveriş listesi hazırlarken, sepete atmak istedikleri ürünlerin başında yüzde 71 ile yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklar geliyor. İkinci sırada yüzde 48 ile meyve-sebze bulunurken, yılbaşı süsleri de yüzde 39 ile üçüncü sırada yer aldı.
Yılbaşı sofralarının yemek tercihlerinde ilk sırada etli yemekler, ikinci sırada zeytinyağlılar ve üçüncü sırada mezeler bulunuyor. Yılbaşının klasik menüsü olarak hindi alışveriş yapanların ise son 7 ayda ilk kez hindi tercih ettikleri görülüyor. Hindi tercih edenlerin yaş grubu olarak bakıldığında 49 yaş altı müşterilerin çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıkıyor.
- Hediye almayı seviyoruz
Araştırmaya göre, yakınlarını hediyelerle mutlu edenlerin oranı yüzde 84. Hediye tercihlerinin ilk sırasında bu yıl da kozmetik ürünleri yer alırken, bunu yüzde 49 ile oyuncaklar ve ailecek oynanabilen kutu oyunları takip ediyor.
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