Star ve Güneş gazeteleri kapanıyor
TürkMedya bünyesinde faaliyet gösteren iki gazetenin birden kapısına kilit vurma kararı alındı
|30 Aralık 2019 16:28
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TürkMedya bünyesinde faaliyet gösteren iki gazetenin birden kapısına kilit vurma kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ'ın sahibi olduğu gazetelerin yönetimi, çalışanlara Star ve Güneş'in kapandığını resmen tebliğ etti.
Kapanma kararı, son kez sayfalarını yapmak için görevleri başında bulunan çalışanlara sabah saatlerinde bildirildi.
Güneş gazetesinin Akşam gazetesi içerisinde dört sayfa ek olarak yer almaya devam edeceği öğrenildi.
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