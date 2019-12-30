Sağanak nedeniyle denizin rengi değişti
Mersin'de deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi
|30 Aralık 2019 16:32
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Mersin'de deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.
İl merkezinde sabah erken saatlerden itibaren başlayan sağanak ve fırtına, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu.
Yağışla akan toprağın etkisiyle rengi kahverengiye dönüşen denizde, kuvvetli fırtına dev dalgalar oluşturdu.
Sağanak dolayısıyla şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar, sahile gelerek denizdeki renk değişimini izlemeyi tercih etti.
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