Sağlık müdürü, Torbalı katili için, daha önce beyaz kod vermiş!

TORBALI'yı sarsan il sağlık müdürü doktor Fuat Mehmet Park ile bir doktorun eşini öldüren katil Enver Yıldız ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaralı olarak yakalanan katil, eşini öldürdüğü doktorun yatalak annesini de öldürmeye kalkmış.



İzmir Torbalı'da bir doktor ve bir doktor eşini öldürüp ardından polis memurunu yaralayarak kaçan Enver Yıldız (30), ekipler tarafından 14 saatin sonucunda ağır yaralı olarak yakalandı. 2 kişinin katili olan Enver Yıldız'ın 17 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Cinayetler gasp gibi görünse de 1 hafta önce yaşanan bir olayın devamı olduğu ve planlı bir cinayet olduğu iddaları var.

İzmir'de dün gece saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp bir polis memurunu ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız (30), Atatürk Mahallesinde saklandığı bir yakının evinde bulundu.

Polis bölgeyi boşaltıp Enver Yıldız'a teslim ol çağrısı yaptı. Katil teslim olmayı reddedip silahla karşılık verince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Çatışmada yaralı olarak ele geçirilen Enver Yıldız, özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından katil zanlısı, ambulansla mahkum koğuşunun bulunduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gasp mı planlı cinayet mi? :

Türkiye'yi sarsan olay bir gasp cinayeti gibi görünse de işin farklı bir yönü daha var. Katil zanlısı 1 hafta önce Doktor Harun Gülcemal'ın çalıştığı polikliniğe gitmiş. Rahatsızlığı farklı bir branşla ilgili olduğu için doktor o birime yönlendirmiş. Katil zanlısı olay çıkarıp doktora saldırmış. Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park, bunun üzerine beyaz kod vermiş. Katilin önce Park'ı sonra da daha önce tartakladığı doktorun eşini öldürmesi cinayetin planlı bir intikam girişimi olduğunu gösteriyor.

Cinayetle ilgili yeni bilgiler:

Soruşturma sürerken, ajansların olayın detaylarına ilişkin farklı bilgiler geçti. DHA'nın haberine göre zanlı Enver Yıldız önce İlçe Sağlık Müdürü Park'ın evine gitti. Doktor Park'tan para isteyen Enver Yıldız, red yanıtı alınca onu vurdu.

İlk cinayetin ardından Enver Yıldız'ın, yolda yürürken Dr. Harun Gülcemal'le karşılaştığı belirtildi. Olaydan sonra ifadesine başvurulan Dr. Harun Gülcemal ise emniyette olayı anlattı. Üniversitede okuyan çocuğunu karşılamak üzere aracına binen Dr. Gülcemal, zanlının aracının yanına geldiğini, kendisinden para istediğini anlattı.

Eşi öldürülen Doktor Harun Gülcemal, "Üzerimde para yok" dediğini, bunun üzerine cinayet zanlısı Enver Yıldız'ın "O zaman eve gidip alalım" dediğini ve eve gittiklerini söyledi. Evde eşi ve yatalak olan annesinin bulunduğunu söyleyen Dr. Gülcemal, eşinin zanlıya vermemek için direndiğini anlattı.

Silahı kuru sıkı sanmış: Enver Yıldız bunun üzerine tabancayı doktorun yatalak annesinin üzerine doğrultup, "Vururum bak" diyerek tehdit edip tetiği çekmiş. Ancak tabanca tutukluk yapıp ateş almamış. Silah tutukluk yapınca Hatice Gülcemal, zanlının elindeki silahı kurusıkı zannederek hamle yapmış. Bunun üzerine Enver Yıldız tetiği bir kez daha çekip Hatice Gülcemal'ı öldürmüş.

Doktor anlatırken sinir krizi geçirdi :

Karısı vurulduktan sonra Doktor Harun Gülcemal'ı silah zoruyla ATM'ye götüren zanlı, 1500 lira para çektirdi. Dehşet dolu bir gece geçiren Doktor Harun Gülcemal'ın ifade verirken sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Harun Gülcemal'ın öldürülen eşi Hatice Gülcemal'ın yakın zamanda göğüs kanserini yendiği ortaya çıktı. Genç kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

2 kişiyi öldürüp bir polisi de ağır yaralayan 30 yaşındaki Enver Yıldız'a ait detaylar da ortaya çıktı. Diyarbakır'da yaşayan Enver Yıldız'ın kısa süre önce gezmek için İzmir'e gelip Torbalı'daki arkadaşlarında kalmaya başladığı öğrenildi. Cinayetleri işledikten sonra akrabalarına ait evde saklanan Enver Yıldız, yakalanmadan 1.5 saat önce sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını kaldırıp, yerine siyah zemin eklemiş.

17 suçtan sabıkası var : 1'i doktor 2 kişiyi öldürüp, bir polisi ağır yaralayan saldırganın Enver Yıldız'ın sabıkası kabarık çıktı. Silahla poz veren Enver Yıldız, en son yağma suçundan hapis yatmış. Yakın zamanda tahliye edilen Enver Yıldız'ın 17 suçtan sabıkası bulunuyor.