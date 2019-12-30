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11 ayda en çok ziyaretçi bu ülkelerden geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Kasım verilerine göre Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu
 30 Aralık 2019 16:42
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11 ayda en çok ziyaretçi bu ülkelerden geldi

Türkiye, 2019'un 11 aylık döneminde 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2018'in Kasım ayına göre yüzde 11,41'lik artışla 2 milyon 190 bin 622 oldu.

Bakanlığın Ocak-Kasım 2019 sınır verilerine göre ise Türkiye'yi 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı 2018'in 11 aylık dönemine göre yüzde 14,31 artarak 42 milyon 910 bin 408'e ulaştı.

- En çok ziyaretçi gönderen ülkeler

Türkiye'ye yılın 11 aylık döneminde en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,42 artış ile Rusya Federasyonu birinci (6 milyon 887 bin 136 kişi), yüzde 11,57 artış ile Almanya ikinci (4 milyon 835 bin 626 kişi), yüzde 13,30 artış ile İngiltere (2 milyon 506 bin 246 kişi) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.

Kasım ayında ise 2018'in aynı ayına göre Bulgaristan yüzde 8,35 artışla (230 bin 220 kişi) birinci, Rusya Federasyonu yüzde 36,85 artışla (192 bin 683 kişi) ikinci, Almanya da yüzde 4,32 artışla (186 bin 132 kişi) üçüncü oldu. Almanya'yı Gürcistan ile İran takip etti.

- Türkiye, dünya genelinde en çok ziyaret edilen altıncı ülke

Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde Türkiye, dünya genelinde 2018 yılı ziyaretçi sıralamasındaki altıncılığını korudu.

UNWTO'nun açıkladığı en son veri olan 2018'de ise Türkiye, dünya turizm gelirlerindeki sıralamada 15'inci oldu.

Avrupa'nın en çok turizm geliri elde eden altıncı ülkesi Türkiye, yine Avrupa'da en çok turisti ağırlayan dördüncü ülke oldu.
Anadolu Ajansı
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