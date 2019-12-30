İTÜ Vakfı: Doğa Koleji görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı

Aylardır maaş alamayan öğretmen ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İTÜ Vakfı'nın oldu.

İTÜ Vakfı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Doğa Koleji, İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak. Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı vermiştir.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yönettiği süreç, Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır.

Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji'ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır.

Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a şükranlarımızı sunarız.