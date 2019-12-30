Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
İstanbul Şişli'de devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
|30 Aralık 2019 16:46
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Şiddetli fırtına nedeniyle turuncu alarmın verildiği İstanbulun Şişli ilçesinde yola ağaç devrildi.
Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.
Olayla şans eseri ölen olmadı.
Fırtına ağacı böyle devirdi... Vatandaşlar son anda kurtuldu pic.twitter.com/oiQivJ2DcSMemurlarNet (@memurlarnet) 30 Aralık 2019
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