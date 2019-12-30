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Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

İstanbul Şişli'de devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
 30 Aralık 2019 16:46
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Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Şiddetli fırtına nedeniyle turuncu alarmın verildiği İstanbulun Şişli ilçesinde yola ağaç devrildi.

Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Olayla şans eseri ölen olmadı.
DHA
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