Başkentte DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı
|30 Aralık 2019 16:49
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Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı kişilere yönelik il genelinde soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda hakkında yakalama kararı verilen 5'i Suriye ve 1'i Irak uyruklu 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
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