Çatı uçtu, ağaçlar devrildi: İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı
|30 Aralık 2019 16:47
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İstanbul'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Fırtına özellikle Karadeniz'e bağlı ilçe mahallelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.Denizde dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı.
Arnavutköy'e bağlı Karaburun mahallesinde limanda bekleyen balıkçılar, uzun zamandır böyle şiddetli bir fırtına görmediklerini belirtiyor.
Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu.
Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Ümraniye'de fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi Atay Caddesi'nde şiddetli rüzgar, bir ağacı kökünden sökerek devirdi. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve asayiş ekipleri sevk edildi. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen ağaç ekipler tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.
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