Çatı uçtu, ağaçlar devrildi: İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı

İstanbul için verilen turuncu kodlu uyarıya göre sağanak yağışın beklendiği ve rüzgar şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkarak olumsuzluklara neden olacağı belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak etkisini artıran rüzgar Beylikdüzü'nde bir okulun çatısının uçmasına neden olurken İDO ve BUDO seferleri de iptal edildi.