1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019'da en çok izlenen filmler belli oldu

En çok izlenen filmler arasında ilk üç sırayı yerli yapımlar "7. Koğuştaki Mucize", "Recep İvedik" ve "Organize İşler Sazan Sarmalı" aldı. İnternet yayıncılığının sinemayla rekabet içine girdiği 2019'da yaklaşık 59 milyon kişi sinema salonlarında film izledi
 30 Aralık 2019 16:56
Yazdır
2019'da en çok izlenen filmler belli oldu

Yıl içinde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmler arasında ilk 3 sırayı yerli yapımlar aldı.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 2019'da 58 milyon 698 bin 279 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise toplam 965 milyon 547 bin 772 lira oldu.

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 5 milyon 305 bin 558 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen filmi oldu.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 89 milyon 491 bin 978 lira hasılat elde etti.

Yapım, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi 3 milyon 965 bin 714 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen 2. yapım oldu. Filmin hasılatı ise 67 milyon 433 bin 986 liraya ulaştı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi ve filmden 54 milyon 842 bin 530 lira gelir elde edildi.

- "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti

En çok izlenenler listesinde 4. sırayı "Avengers: Endgame" filmi aldı. Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı filmden elde edilen gelir 44 milyon 824 bin 606 lira olurken, izleyici sayısı ise 2 milyon 480 bin 284'e ulaştı.

"Kral Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", çocuklar kadar yetişkin izleyicinin de büyük ilgisini görerek listenin 5. sırasında yer aldı.

Bir maceraları sırasında gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatan animasyon türündeki film, 2 milyon 107 bin 417 izleyiciye ulaşırken, elde edilen hasılat ise 34 milyon 297 bin 160 lira oldu.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Joker", en çok izlenen altıncı film olarak ilk 10 arasına girdi. Türkiye'de 4 Ekim'de vizyona giren film, 1 milyon 869 bin 193 kişi tarafından izlenerek, 36 milyon 801 bin 676 liralık hasılata ulaştı.

Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

- Naim'in gerçek yaşamını yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi izledi

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi 2019'un en çok izlenen 7. yapımı oldu.

Kariyerinde 47 dünya rekoru, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 7 Dünya Şampiyonluğuna imza atan ve "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu'nun etkileyici yaşamını gözler önüne seren film, bir milyon 694 bin 781 kişi tarafından izlendi.

Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler, Renan Bilek ve Bülent Alkış'ın rol aldığı filmden elde edilen gelir ise 29 milyon 260 bin 123 liraya ulaştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk" vizyonda olduğu 4. haftasında 1 milyon 579 bin 419 kişi tarafından izlenerek, listenin 8. sırasında yer aldı.

Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen ve Levent Sülün'ün oyuncu kadrosunda yer aldığı filmden 27 milyon 804 bin 647 lira hasılat elde edildi.

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia Goswami'nin oynadığı "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" filmi, en çok izlenen 9. yapım oldu. Film, vizyona girdiği Ağustos ayından itibaren bir milyon 446 bin 121 kişi tarafından izlenirken elde edilen hasılat ise 26 milyon 353 bin 284 lira oldu.

Chris Buck ile Jennifer Lee'nin yönetmen koltuğuna oturduğu animasyon filmi "Karlar Ülkesi II" en çok izlenen 10. film oldu. Yapım bir milyon 278 bin 176 kişi tarafından izlenirken, hasılatı ise 22 milyon 643 bin 111 liraya ulaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak17:44 - FETÖ ÖSYM'deki soru hırsızlığında 2 casusluk programını kullanmış17:40 - Yerli otomobil tüm havaalanlarında kullanılacak17:35 - Altında gün sonu fiyatları17:32 - Bursa-Ankara kara yolu ulaşımı kapandı17:30 - TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor17:25 - CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı, İyi Parti'nin tavrı belli değil17:24 - FETÖ'nün hücre evine baskın: 44 gözaltı17:23 - Eskişehir'in iki ilçesinde okullara kar tatili17:16 - ETÜ öğrencilerini Avrupa'ya gönderecek
17:12 - Dolar günü kaç TL'den tamamladı?17:07 - İstanbul'da cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı16:57 - Libya tezkeresi Meclis'te16:56 - 2019'da en çok izlenen filmler belli oldu16:53 - Bu yakıtın zararı değil faydası var16:49 - Başkentte DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı16:47 - İTÜ Vakfı: Doğa Koleji görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı16:47 - Çatı uçtu, ağaçlar devrildi: İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
Bankalar faizi neden indirmiyor?
Bakan'dan Ak Parti'li Vekil'in 'Çiftçi geriye gidiyor' sözüne yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibret almak 1
vasiyet 1
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 2
pazar gününü evde geçirmek 1
ilgisiz erkek 5
primat 1
liverpool 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 2
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
ıspanaklı börek 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam