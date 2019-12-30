Libya tezkeresi Meclis'te
|30 Aralık 2019 16:57
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede Libya'daki gelişmelerin bölge için tehdit olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."
PERŞEMBE GENEL KURUL'DA
Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren tezkerenin 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.
SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ
Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak.
CHP VE HDP KARŞI İYİ PARTİ DEĞERLENDİRECEK
MHP'nin destek vereceğini açıkladığı tezkereye CHP ve HDP hayır oyu verecek. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise tezkerenin gerekçesini öğrendikten sonra gerekli değerlendirmenin yapıldıktan sonra karar verileceği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı, İyi Parti'nin tavrı belli değil
30 Aralık 2019 17:25
|Star ve Güneş gazeteleri kapanıyor
30 Aralık 2019 16:28
|HSK Başkanvekili'nden 'Mor beyin listesi'ne dair açıklama
30 Aralık 2019 15:46
|Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek
30 Aralık 2019 15:25
|AK Parti sözcüsü Masterchef hayranı çıktı
30 Aralık 2019 15:20
|Çavuşoğlu Libya tezkeresi için Akşener ile görüştü
30 Aralık 2019 14:47
|'Millet, Türkiye'nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıktı'
30 Aralık 2019 14:46
|CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi
30 Aralık 2019 14:29
|Türkiye 2019'da diplomasinin merkez üssü oldu
30 Aralık 2019 14:12
|Cem Uzan gerçekten dönebilir mi?
30 Aralık 2019 13:45