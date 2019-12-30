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İstanbul'da cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir cam fabrikasının kazan bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
|30 Aralık 2019 17:07
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İstanbul'da Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 16.30 sıralarında bir cam fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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