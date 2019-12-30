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Dolar günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 30 Aralık 2019 17:12
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Dolar günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9570 5,9580 5,9420 5,9430
Avro 6,6450 6,6460 6,6520 6,6530
Sterlin 7,7750 7,8140 7,7900 7,8290
İsviçre Frangı 6,0850 6,1150 6,1070 6,1380
ANKARA
ABD Doları 5,9300 5,9900 5,9200 5,9800
Avro 6,6050 6,6750 6,6150 6,6850
Sterlin 7,7090 7,8640 7,7070 7,8560
Anadolu Ajansı
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