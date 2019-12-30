Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|30 Aralık 2019 17:12
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9570
|5,9580
|5,9420
|5,9430
|Avro
|6,6450
|6,6460
|6,6520
|6,6530
|Sterlin
|7,7750
|7,8140
|7,7900
|7,8290
|İsviçre Frangı
|6,0850
|6,1150
|6,1070
|6,1380
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9300
|5,9900
|5,9200
|5,9800
|Avro
|6,6050
|6,6750
|6,6150
|6,6850
|Sterlin
|7,7090
|7,8640
|7,7070
|7,8560
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