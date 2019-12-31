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Varda Köprüsü'ne yolculuk

Furkan Kumkaya Memurlar.net için yazdı.
 31 Aralık 2019 00:10
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Varda Köprüsü'ne yolculuk

Adana'nın hafta sonu gezmek için en güzel yerlerinden biri de şüphesiz Varda Köprüsü. Adana'nın sıcağından sıkılanlar soluğu şehrin yaylalarla dolu olan kuzeyinde alıyorlar bir günü dolu dolu yaşamak için ideal olan bölgede de güzellikler çok fazla. Bu yazımızda ise size Varda Köprüsünden ve Kapıkaya Kanyonundan bahsedeceğiz.

VARDA KÖPRÜSÜ

Köprünün inşası 1907 yılında Osmanlı padişahının Hicaz-Bağdat-İstanbul demiryolunu Almanlara yaptırmak istemesiyle başlıyor. Yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamlanan köprü esnasında bölgeye birçok Alman yerleşiyor. Sadece Adana bölgesindeki demiryollarını ve tünelleri yapmak üzere Pozantı'nın Belemedik kasabasında küçük bir yerleşim alanı kuruluyor. Ardından başlanan çalışmalar ile bölgenin en önemli yapısı da tamamlanıyor.

Köprü benzerlerinden farklı olarak kavisli bir şekilde planlanıyor. Yani üzerinde viraj bulunan nadir demiryolu köprülerinden biri oluyor. Köprünün bulunduğu yer derin bir vadinin başlangıcında yer alıyor ve vadi Kapıkaya Kanyonu'na kadar ulaşıyor.

VARDA KÖPRÜSÜNDE NELER YAPILIR?

Varda Köprüsü'nün hemen karşısında bulunan seyir terasından bir yanınızda köprü bir yanınızda Kapıkaya Kanyonu manzarası eşliğinde kahvaltı yapmak Adanalıların favori etkinliği. Ahşaptan yapılmış olan kafede manzara eşliğinde kahvaltı yapabilir ya da atıştırmalık yiyecekler ile günün her saati çay keyfi yapabilirsiniz. İşletmeye dışarıdan yiyecek içecek getirmek ise yasak.

Köprüyü fotoğraflamak için 4 açınızın dördü de mevcut. İsterseniz kafeden güney yüzünü, etrafından dönen yol sayesinde de başlangıçlarını ve kuzey yüzünü fotoğraflayabilirsiniz. Güney yönünden çekmek isterseniz ışık yönü olarak sabah saatlerinde gitmeniz gerekiyor.

Varda köprüsünde yapılacak diper şey ise kafeteryanın hemen yanından başlayan yürüyüş parkuru. İsterseniz bir yere kadar isterseniz Kapıkaya Kanyonu'nun sonuna kadar yürüyebilirsiniz.

KAPIKAYA KANYONU

Kapıkaya Kanyonu aynı isimdeki beldenin oradan başlıyor. Yürüyüş parkurunun Varda Köprüsü tarafından girişi olsa da tamamını yürümek istemeyenler bu kısımdan giriş yapıyorlar. Parkuru tamamen yürümek ise yaklaşık 2 saat sürüyor.

Google'dan yol tarifi aldığınızda vardığınız yer, kanyonun en güzel kısmı oluyor. Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşle de kanyonun içine kadar gidebiliyorsunuz. Kanyonun bulunduğu yerin diğer adı ise Çakıt Vadisi olup aynı isimdeki derede içinden akıyor. Kanyon içerisindeki yürüyüşünüz 1 saat civarına bulduğunda ise asma köprüye ulaşabiliyorsunuz.

Yürüyüş boyunca yanınızda mutlaka yeteri kadar su bulundurmanızı öneriyoruz. 2 saatlik yürüyüşün tamamını yapmaya karar verirseniz telefonun yolun yarısında çekmediğini de hesaba katmalısınız.

Varda tarafından inişte ise yollar karışıyor gibi görünse de tabelalar ile bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Dere yatağına geldikten sonra yukarı devam eden orman yolundan değil solunuzdaki patikadan gitmeniz gerekiyor. Karşınıza biraz hasar görmüş bir köprü çıkacak. Onu bulduktan sonra çıkışa kadar patikadan kaybolmadan gidebilirsiniz.

VARDA KÖPRÜSÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Rotanızı önce Kapıkaya Kanyonu'na alıp ardından Karaisalı üzerinden Varda' ya gidebilirsiniz. Bu sayede yol üzerindeki Yerköprü'yü de görmüş olursunuz. Adana' dan gelirken kullanacağınız en iyi istikamet Kabasakal-Karahan istikametinden gelmektir. Ardından yol Karaisalı'ya kadar doğruca gelmektedir. Ayrıca Aksaray istikametinden otobandan gelenlerde Çamalan kavşağından çıkarak köy yolundan Varda' ya ulaşabilir.

Varda Köprüsü' nün çevre illere uzaklıkları şöyledir;

Adana 70 km

Mersin 85 km

Konya 310 km

Hatay 250 km

Kayseri 270 km

Nevşehir 220 km

Ankara 450 km

İstanbul 900 km
Memurlar.Net - Özel

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