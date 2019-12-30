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ETÜ öğrencilerini Avrupa'ya gönderecek

Üniversite-STK işbirliği protokolü çerçevesinde Erzurum Teknik Üniversitesi ve SİTODED Uluslararası Gençlik Merkezi kurulum çalışmalarına başlandı. "Gençlik çalışmaları ve Avrupa Fırsatları" adlı konferansa katılım gösteren öğrenciler arasından çekilen online kura sonucu (Asıl) Rümeysa Demirci ile (Yedek) Mehmet Nur Şeker kısa dönem gönüllülük faaliyeti için Avrupa'ya gönderilecek.
 30 Aralık 2019 17:16
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ETÜ öğrencilerini Avrupa'ya gönderecek

Erzurum Teknik Üniversitesi ve SİTODED arasında imzalan Üniversite-STK işbirliği protokolü çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi kurulum çalışmalarına başlandı.

ETÜ öğrencilerinin uluslararası faaliyetler için aktif katılımlarının artırılması amacıyla kurulacak olan merkez aracılığıyla gençlerin yurt dışı hareketlilik çalışmaları ve gönüllülük faaliyetlerine dahil edilmeleri hedefleniyor. Kısa adı ETÜ-UGEM olan merkez bünyesinde kapasite geliştirme eğitimleri, sosyal girişimcilik eğitim ve uygulama çalışmaları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları düzenlenecek.

ETÜ-UGEM protokol çerçevesinde öğrencilerimize verilen "Gençlik çalışmaları ve Avrupa Fırsatları" adlı konferansa katılım gösteren öğrenciler arasından çekilen online kura sonucu (Asıl) Rümeysa Demirci ile (Yedek) Mehmet Nur Şeker kısa dönem gönüllülük faaliyeti için Avrupa'ya gönderilecek.
İhlas Haber Ajansı
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