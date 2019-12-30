Eskişehir'in iki ilçesinde okullara kar tatili
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi
|30 Aralık 2019 17:23
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Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık'ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.
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