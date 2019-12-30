TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili bir anket başlattı. TOGG'un başlattığı ankette yerli otomobilin SUV ve sedan modelleri soruldu. 50 bin kişinin oy kullandığı ankette vatandaşlar SUV modelini tercih etti
|30 Aralık 2019 17:30
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27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobilde SUV ve sedan olmak üzere 2 farklı modelle görücüye çıktı. Tüm dünyanın dikkatini çeken yerli otomobil modelleri için TOGG resmi twitter sayfasından anket başlattı.
SUV ÖNDE GİDİYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sayfasından "Sizin favoriniz hangisi?" diye sordu. Yaklaşık 50 bin oyun kullanıldığı ankette SUV modeli yüzde 56 ile sedan modelinin önünde yer alıyor.
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