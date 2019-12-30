Bursa-Ankara kara yolu ulaşımı kapandı
Bursa-Ankara kara yolu ulaşımı kapandı. Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.
|30 Aralık 2019 17:32
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Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi.
Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı.
Çevre yolunda uzun tır kuyrukları oluştu. Kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.
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