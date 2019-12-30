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Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler savunmalarını tamamladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 72 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı
 30 Aralık 2019 17:54
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Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler savunmalarını tamamladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayının konferans salonunda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması için söz verildi.

Söz verilen tutuklu sanıklar, olay tarihinde Hava Harp Okulu'nda öğrenci olduklarını, darbe girişiminden haberleri olmadığını, tatbikat maksadıyla Yalova'dan araçlara bindirildiklerini ifade ederek, öğrenci olarak askeri kademede en alt düzeyde bulunduklarını söyledi.

Sanıklar, darbe girişimine katılmadıklarını, terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı. Ayrıca, bir kısım sanığın avukatlarına söz verildi. Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürdü.

Duruşma, yarına ertelendi.

- Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya esas hakkındaki mütalaasını 23 Kasım 2019'da mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanıkların darbe faaliyetine katıldıkları detaylı bir şekilde anlatılarak, darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, darbe girişimi sırasında askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığı ve olayın bu aşamasında hataya düşürüldükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.
Anadolu Ajansı
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